Донских товаров ждут азиатские рынки

В скором времени товары из донского региона могут появиться на рынках Турции и Малайзии – их давно ждут предприниматели этих стран.

На Дону провели уже ставший традиционном День экспортера – ключевые производители региона, чья продукция пользуется спросом за пределами страны, собрались на заседание экспортного совета при губернаторе Ростовской области, председателем которого выступил первый замглавы региона Александр Скрябин.

"Хочу поблагодарить наших экспортеров за то, что в столь непростое время, несмотря на существующие объективные трудности, вы смогли обеспечить положительную динамику внешней торговли и стабильный рост региональной экономики. Благодаря вашей активности Ростовская область сохраняет позиции одного из лидеров по экспорту в России"

- Александр Скрябин

Ростовская область лидирует в ЮФО по внешнеторговому обороту и объему экспорта, промышленность региона более всего востребована в странах Африки и Азиатско-Тихоокеанского региона.

"Бизнес Ростовской области адаптируется к современным условиям. Бизнес-миссии прошли в Марокко, Египте, Алжире, Малайзии, Замбии, Узбекистане, Беларуси, Турции, Ростовская область приняла участие в международных бизнес-выставках. Недавно был открыт офис присутствия во Вьетнаме"

- Александр Скрябин