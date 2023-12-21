Доллар продолжает падение к рублю

Доллар на Московской бирже продолжает дешеветь. Днем в пятницу он опустился до 88 рублей, такой курс зафиксирован впервые с 23 ноября.

Курс доллара сегодня снизился до 88 рублей, следует из данных Мосбиржи.

В ходе торгов валюта подешевела до 87,98 рубля, таким курс был на 11.40 мск. С утра доллар просел более чем на 60 копеек.

В последний раз доллар находился на таком уровне 23 ноября, полтора месяца назад.

Сегодня минимальные значения показывает на торгах и евро - он снизился до уровня, на котором находился 13 декабря.