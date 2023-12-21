Доллар снова уходит в пике

Сегодня утром на открытии торгов Московской валютной биржи курс доллара снова упал до 88,65 рубля, а вот курс евро вырос на 15 копеек.

Старт торгов на Московской бирже сегодня утром ознаменовался очередным падением курса доллара – американская валюта потеряла 30 копеек и сейчас торгуется за 88,65 рубля.

А вот европейская валюта идет в рост - курс евро вырос на 15,25 копейки, до 96,90 рубля, передает ТАСС.

Растет, хоть и незначительно, и курс китайской национальной валюты – юань прибавил в весе 1,75 копейки и сейчас торгуется за 12,23 рубля.