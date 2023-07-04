Доллар превысил предел в 90 рублей

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Доллар на бирже поднялся выше 90 рублей. Такого курса не было с конца марта 2022 года.

Доллар на Московской бирже сегодня продолжил рост и поднялся выше психологической отметки в 90 рублей, следует из данных торгов.

В какой-то момент американская валюта стоила 90,04 рубля за $1. Курс ее оказался больше 90 рублей в первый раз с 28 марта минувшего года.

На 14.34 мск:

курс доллара расчетами "завтра" поднимался на 1,29 рубля, составляя 89,99 рубля;

евро дорожал на 1,46 рубля, до 98,11 рубля;

китайский юань рос на 25 копеек, так что его курс составил 12,44 рубля.

Почему упал рубль?

Глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал о том, почему этим летом доллар из диапазона 72-75 рублей перешел в диапазон 87-90 рублей.

"Во-первых, упали цены на наши традиционные экспортные товары – нефть и газ. Во-вторых, закрылся западный финансовый рынок, а он был поставщиком иностранной валюты в Россию. В-третьих, увеличился импорт иностранных товаров, при этом в силу логистики обходных путей доставка товаров значительно выросла в цене. Те, кто доставляют товары в нашу страну, пользуются моментом и подкручивают цены. Все это влияет на курс рубля", - пояснил он.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

"В прошлом году у нас была действительно серьезная просадка импорта, а сейчас его объемы восстанавливаются при выросших ценах. Спекулянты, конечно, тоже подогревают ситуацию, пытаются играть на понижение рубля. Кроме того, освоение новых территорий требует финансовых вливаний, больше рублей вливается в экономику, следовательно, курс рубля снижается", - добавил Анатолий Аксаков.

Что будет с рублем дальше?

Депутат Госдумы заверил, что фундаментально текущая девальвация рубля является контролируемой ситуацией. "Я вполне допускаю, что рубль через некоторое время начнет укрепляться. Многое будет зависеть от цены на наши традиционные экспортные товары – газ и нефть. Если она стабилизируется, стабилизируется и курс рубля", - ожидает он.

"Скорее всего, ЦБ может поднять ключевую ставку для того, чтобы умерить пыл игроков, которые играют на понижение курса рубля. Они покупают валюту в желании ее потом дороже продать, в том числе берут для этого кредитные ресурсы в расчете окупить затраты на кредит и еще заработать. Для того, чтобы умерить аппетит спекулянтов, вполне можно поднять процентную ставку", - заключил Анатолий Аксаков.