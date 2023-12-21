Доллар показал рост на открытии торгов Мосбиржи

Утренние торги на Московской валютной бирже стартовали с осторожного роста американской и китайской валюты, а вот курс евро продолжает падать.

Сегодня утром на старте торгов Московской биржи курс доллара к рублю вырос на 52,5 копейки и составил 88,12 рубля.

А вот евро на старте торгов упал в цене на 30 копеек и сейчас торгуется за 95,7 рубля, передает ТАСС.

Незначительно растет и курс китайской национальной валюты – юань подорожал на 0,05 копейки и сейчас продается за 12,134 рубля.