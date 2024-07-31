Дно Арала превратят в лесопитомник, питаемый скважинами

В Казахстане продолжаются работы по решению проблемы исчезающего Аральского моря. На высохшем дне водоема появится новый лесопитомник и две скважины.

В Минэкологии Казахстана рассказали о ситуации с Аральским морем - наполнением Северного Арала и борьбой с опустыниванием территорий.

"Казахстану удалось сохранить северную часть Аральского моря, осушенное дно моря покрылось зеркалом воды площадью 870 кв км, что снизило вынос солевых отложений, объем воды в море увеличился на 11,5 кубокилометров, снизилась минерализация воды с 23 до 12 г/л"

– министр Ерлан Нысанбаев

Он добавил, что на территории республики площадь высохшего дна Арала составляет 2,8 млн га. Для решения экологический проблемы на этих площадях высаживаются такие аборигенные растения, как саксаул, сарсазан, карабарак. Это позволяет укрепить рыхлую солевую поверхность, чтобы остановить вынос солей и снизить подвижность песков. На дне Аральского моря в Казахстане за последние четыре года произведены посадка и посев на площади 475 тыс га.

Растения для высадки на территориях Арала выращивают в лесопитомнике в Казалинске, который был создан в 2024 году в рамках проекта Всемирного банка.

Также идут работы по созданию лесного питомника на высохшем дне водоема - так посадочный материал будет адаптирован к природным условиям. В лесопитомнике планируется пробурить две скважины.