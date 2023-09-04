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Дни ДТП: в Турции погибли 11 человек

Дни ДТП: в Турции погибли 11 человек
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В Турции продолжаются «дни крупных» ДТП: 2 сентября на юго-западе страны большегруз протаранил автобус с пассажирами. Тогда погибли шесть и пострадали 43 человека. Накануне ДТП едва не погубило трех граждан РФ в Аланье.

В Денизли с временным промежутком в 16 часов произошло два столкновение автомобилей. По данным правоохранителей в двух авариях погибли 11 человек. Травмы получили 95 человек.

«В городе Денизли через 16 часов после аварии, в которой погибли семь человек и 42 получили ранения, произошла еще одна авария. Легковой автомобиль сначала врезался в автобус, затем выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом»

– газета Hürriyet

По факту продолжается расследование, устанавливаются все обстоятельства случившегося. Все пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь.

Автобус с туристами попал в аварию на юге Турции

Автобус с туристами попал в аварию на юге Турции

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