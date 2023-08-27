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Автобус с туристами попал в аварию на юге Турции

Автобус с туристами попал в аварию на юге Турции
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
ДТП с автобусом, в котором ехали туристы, произошло сегодня на юге Турции. Пострадали несколько десятков человек. Известна предварительная причина аварии.

Авария с туристическим автобусом случилась сегодня в южной провинции Караман, пишут турецкие СМИ.

ЧП произошло в районе Эрменек. Предварительно известно, что водитель не справился с управлением. В результате транспортное средство вылетело с дороги и упало на бок.

Число раненых достигло 26-ти, в их числе и водитель. Пострадавших доставили в государственную клинику Эрменек.

Отметим, что три человека находятся в тяжелом состоянии.

Сведений о том, откуда прибыли туристы, ехавшие в автобусе, пока нет.

Авария с автобусом в Турции: пострадали 30 человек

Авария с автобусом в Турции: пострадали 30 человек

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