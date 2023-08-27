Автобус с туристами попал в аварию на юге Турции

ДТП с автобусом, в котором ехали туристы, произошло сегодня на юге Турции. Пострадали несколько десятков человек. Известна предварительная причина аварии.
Авария с туристическим автобусом случилась сегодня в южной провинции Караман, пишут турецкие СМИ.
ЧП произошло в районе Эрменек. Предварительно известно, что водитель не справился с управлением. В результате транспортное средство вылетело с дороги и упало на бок.
Число раненых достигло 26-ти, в их числе и водитель. Пострадавших доставили в государственную клинику Эрменек.
Отметим, что три человека находятся в тяжелом состоянии.
Сведений о том, откуда прибыли туристы, ехавшие в автобусе, пока нет.