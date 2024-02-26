Для мусульман в Москве создан проект MuslimMoscow

Где найти в Москве кафе для мусульман и молельные комнаты? Какие мусульманские события происходят в городе? На форуме UmmaForum будет представлен проект MuslimMoscow, который будет содержать полезную информацию для мусульман в Москве.

В Москве с 1 по 3 марта проходит мусульманский форум UmmaForum, в рамках мероприятия публике презентуют новый проект для мусульман столицы и гостей города - MuslimMoscow, рассказал глава ДУМ Москвы, муфтий Ильдар Аляутдинов.

"На форуме презентуем проект MuslimMoscow, представляющий собой афишу религиозных событий и интерактивную карту нашего города с указанием мусульманской инфраструктуры от кафе до молельных помещений. Также состоится премьера фильма "Москва мусульманская"

– Аляутдинов

UmmaForum продлится три дня, он проходит в преддверии Рамадана, в программе лекции, чтения, мастер-классы, познавательные игры для детей. Мероприятие создано для того, чтобы те, кто исповедует ислам, почувствовали приближение месяца Рамадан и были готовы держать пост, уточнил муфтий, передает РИА Новости.

В этом году священный месяц Рамадан начнется 11 марта, он продлится до 9 апреля.