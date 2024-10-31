Вестник Кавказа

Дистанционные рентгеновские аппараты начали делать в КБР

Дистанционные рентгеновские аппараты начали делать в КБР
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Скоро больницы КБР будут оснащены современным рентген-аппаратом с управлением на расстоянии. Его начали производить на одном из местных заводов.

Производством современных рентген-аппаратов «Парус» занялись в Кабардино-Балкарии. Они имеют возможность дистанционного управления, рассказал руководитель сервисной службы завода «Севкаврентген – Д» Владислав Занозин.

«Рентгеновский аппарат с дистанционным управлением предназначен для исследований в травматологии, ортопедии, хирургии и реанимации. Он хорошо подходит для лечебных учреждений, полевых медицинских пунктов, а также для массовых обследований населения»

- Владислав Занозин

Он подчеркнул, что аппарат позволит медикам эффективнее держать на контроле состояние пациента, не находясь при этом с ним в одном помещении.

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