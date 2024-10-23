Вестник Кавказа

Более 6 тысяч учеников в КБР пересядут за новые парты

Более 6 тысяч учеников в КБР пересядут за новые парты
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Новые школы, которые строятся в Кабардино-Балкарии, позволят уже в следующем учебном году перевести на односменное обучение 12 тысяч учеников, сообщил глава региона Казбек Ковков.

В Кабардино-Балкарии строятся 10 новых школ, рассчитанных на 6 тыс учеников, сообщил в своем Telegram-канале глава республики Казбек Коков.

"Ввод в строй этих объектов позволит перевести обучение на односменный режим занятий. Школы будут оснащены новой мебелью и оборудованием в соответствии с современными образовательными стандартами"

- Казбек Коков

Каждая из них будет представлять собой целый комплекс для максимально эффективного всестороннего обучения и развития детей, отметил глава региона.

Так, новое здание школы в Вольном Ауле будет иметь свой сквер, стадион, а также площадки для игры в баскетбол и волейбол, школа и лицей в Нальчике прирастут новыми учебными корпусами, а трехэтажная пятиблочная школа в юго-западной части Нарткалы займет площадь больше 4 га – в ней тоже будут игровые площадки и футбольное поле с искусственным покрытием, большая школа появится и в новом микрорайоне Чегеме, написал Коков.

Но главное - новые школы позволят разгрузить 31 действующую школу и перевести на односменное обучение около 12 тыс учеников, рассказали в министерстве просвещения и науки КБР, передает "Интерфакс".

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