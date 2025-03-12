Вестник Кавказа

Директор ДК потерял работу из-за трудоустройства жены в Ингушетии

Директор ДК потерял работу из-за трудоустройства жены в Ингушетии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Глава учреждения культуры лишился работы из-за того, что устроил на работу свою супругу. Его уволили в связи с утратой доверия.

В Ингушетии остался без работы директор учреждения культуры Малгобекского района. Об этом поведали 20 марта в надзорном ведомстве.

"Установлено, что директор культурно-досугового центра Малгобекского муниципального района в 2022 году принял на работу в качестве главного балетмейстера свою супругу. В 2024 году он назначил ее на должность специалиста по кадрам"

– пресс-служба прокуратуры

Там подчеркнули, что мужчина не направил в уполномоченный орган уведомление о наличии конфликтов, нарушив тем самым закон.

По представлению прокуратуры в адрес руководителя района директор ДК был уволен с занимаемой должности.

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