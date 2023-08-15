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Дипломаты призвали россиян оформлять медстраховки при поездках в Грузию

Дипломаты призвали россиян оформлять медстраховки при поездках в Грузию
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Российским туристам посоветовали оформлять медицинские страховки перед поездками в Грузию. С такими рекомендациями выступила секция интересов РФ при посольстве Швейцарии.

Россиянам, планирующим поездки в Грузию, следует перед посещением этой страны оформлять медицинские страховки. С таким призывом выступила секция интересов РФ при посольстве Швейцарии после трагедии, произошедшей на курорте Шови 3 августа.

"Консульская служба секции интересов Российской Федерации напоминает о необходимости при планировании поездки в Грузию в обязательном порядке оформлять медицинскую страховку. Недавние трагические события, произошедшие в высокогорном регионе Рача, в результате которых пострадали граждане России, еще раз подтвердили необходимость наличия подобных документов"

– консульская служба

Там напомнили, что гражданам, у которых не будет такого документа во время поездки за рубеж, придется самим взять на себя все расходы.

Трагедия в Шови

В начале августа на высокогорном курорте сошел оползень. Согласно последним данным, он унес жизни 26 человек. Из зоны стихийного бедствия удалось эвакуировать две сотни человек.

В Шови найдено тело еще одного погибшего в результате схода оползня

В Шови найдено тело еще одного погибшего в результате схода оползня

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