Дипломаты призвали россиян оформлять медстраховки при поездках в Грузию

Россиянам, планирующим поездки в Грузию, следует перед посещением этой страны оформлять медицинские страховки. С таким призывом выступила секция интересов РФ при посольстве Швейцарии после трагедии, произошедшей на курорте Шови 3 августа.
"Консульская служба секции интересов Российской Федерации напоминает о необходимости при планировании поездки в Грузию в обязательном порядке оформлять медицинскую страховку. Недавние трагические события, произошедшие в высокогорном регионе Рача, в результате которых пострадали граждане России, еще раз подтвердили необходимость наличия подобных документов"
– консульская служба
Там напомнили, что гражданам, у которых не будет такого документа во время поездки за рубеж, придется самим взять на себя все расходы.
Трагедия в Шови
В начале августа на высокогорном курорте сошел оползень. Согласно последним данным, он унес жизни 26 человек. Из зоны стихийного бедствия удалось эвакуировать две сотни человек.