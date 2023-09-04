Дипломаты опровергли массовое отравление россиян в Хургаде

Информация о якобы массовом отравлении российских туристов в Хургаде не соответствует действительности, заявили в Генконсульстве России в этом городе.

Российские туристы не обращались с жалобами на отравление в Генконсульство РФ в Хургаде, сообщили в дипмиссии.

"Жалоб от российских туристов в генеральное консульство не поступало"

– генконсульство

В дипмиссии также привели данные основных туроператоров, действующих в Хургаде. По их сведениям, никакого массового отравления не регистрировалось, пишет ТАСС.

Ранее в социальных сетях широко разошлась информация о том, что множество россиян в Хургаде якобы отравились арбузами. В частности, сообщалось, что в египетские больницы за помощью обратились несколько десятков россиян, и симптомы у всех них совпадали.