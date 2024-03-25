"Диктант Победы" напишут на Эльбрусе

Чуть меньше чем через месяц, 26 апреля, вся Россия будет писать "Диктант Победы" – на этот раз он будет посвящен блокаде Ленинграда. Пройдет он и в Кабардино-Балкарии, причем даже на склонах Эльбруса – там заработает новая площадка.

Интересное и познавательное мероприятие – "Диктант Победы" – в нынешнем году пройдет на почти 80 площадках в Кабардино-Балкарии (КБР), но вот на склонах Эльбруса он пройдет впервые, сообщили сегодня в пресс-службе правительства республики.

"26 апреля присоединиться к международному историческому диктанту на тему Великой Отечественной войны можно будет в разных уголках республики. Планируется, что одна из площадок будет высоко в горах на территории курорта "Эльбрус""

- пресс-служба правительства КБР

Диктант в нынешнем году будет посвящен 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Также в нем вспомнят писателей-фронтовиков, а также разные, в том числе юбилейные даты, передает "Интерфакс".

Напомним, ранее "Вестник Кавказа" писал о том, что длинные выходные марта принесли горнолыжному курорту "Эльбрус" повышенный туристический спрос. На склонах Эльбруса за первую неделю марта отдохнули на 25% больше путешественников, чем в прошлом году за такое же время.