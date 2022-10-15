ДГУ будет сотрудничать с иранским университетом

Руководство Дагестанского государственного университета подписало меморандум о взаимопонимании с представителями одного из лучших иранских вузов - университета имени Шахида Бехешти.

Дагестанский государственный университет (ДГУ) будет сотрудничать с университетом имени Шахида Бехешти - одним из лучших иранских вузов, документ, который предложил ДГУ, подписали ректоры Муртазали Рабаданов и Сейед Махмуд-Реза Агамири.

У лучшего дагестанского буза большие планы на совместную работу: ожидается, что вузы будут проводить совместные исследования в области биологии, микробиологии, биохимии, биофизике, а также физике плазмы и лазерной физике, рассказал Муртазали Рабаданов, передает РИА Новости.

Пока сотрудничество будет вестись на уровне кафедр и магистерских программ, меморандум включает обмен преподавателями и студентами, и первая группа из ДГУ отправится на стажировку уже в марте наступающего 2024 года, отметил ректор.