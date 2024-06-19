Детский кинофестиваль открылся в Ессентуках

В Ессентуках торжественно открылся детский фестиваль кино "Хрустальный источникъ", где дети будут соревноваться в мастерстве съемки короткометражных фильмов. Первый день мероприятия прошел в компании знаменитостей из мира кино и театра.

Открылся детский кинофестиваль «Хрустальный источникъ» на центральной площади города Ессентуки. В течение мероприятия ребята от 7 до 17 лет в командах из разных субъектов России будут снимать короткий метр.

«Участники фестиваля в течение всей недели будут снимать свои короткометражные картины в одном из самых красивых исторических мест — на Кавказских Минеральных Водах. По этим улицам ходили Константин Станиславский, Федор Шаляпин, Михаил Глинка, Сергей Рахманинов»

- президент кинофестиваля, актер театра и кино, заслуженный артист России Эвклид Кюрдзидис.

Фестиваль открылся с красной ковровой дорожки. Первыми на нее вышли ребята-участники из разных городов России – Москвы, Ессентуков, Каспийска. После на ней появились известные гости – звезда сериала "Кухня" Марк Богатырев, актриса Татьяна Арнтгольц и многие другие известные кинорежиссеры и артисты.

Развлекательная программа началась с музыкальных выступлений. Свой номер представил Родион Газманов, ансамбль «Дружба народов» и театралы из студии «Хрустальный источникъ». В первый день традиционно разбили фестивальную тарелку, осколки которой забрали режиссеры детских команд-участниц.

Напомним, что тема кинофестиваля 2024 года - «Герой и время», связана с ключевыми литературными персонажами, историческими событиями и культурой. 13 июля пройдет торжественное закрытие и показ фильмов, которые были сняты в течение фестиваля. Каждый желающий сможет проголосовать за понравившуюся картину.