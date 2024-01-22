Дети-сироты на Ставрополье бесплатно получат рабочие специальности

Для детей сирот, в том числе ограничениями по здоровью, будут организованы образовательные программы, направленные на получение рабочих профессий. Финансирование образования детей-сирот будет вестись из бюджета Ставропольского края.

Дети, оставшиеся без попечения родителей, за государственный счет получат навыки в рабочих профессиях на Ставрополье. Реализация программы стартовала на Ставрополье. Это касается, в том числе детей-инвалидов.

В пресс-службе думы Ставрополья отметили, то парламентарии соответствующие изменения в закон уже одобрили.

«Край возьмет на себя не только все расходы по оплате обучения, но и выплату пособия на приобретение учебников и письменных принадлежностей, а также ежемесячную стипендию. Набор участников программы будет проводить краевое Минобразования»

– глава региона Владимир Владимиров.

Далее отмечается, что данной опцией уже готовы воспользоваться порядка трех десятков молодых людей. На эти цели будут выделены средства из бюджета края.