Десятки населенных пунктов Дагестана обзаведутся новыми вышками связи

Минцифры Дагестана отчиталось о планах по строительству новых станций связи в ряде горных районов. Вышки установят в 31 населенном пункте региона.
В горных районах Дагестана оборудуют десятки новых станций связи. Об этом заявили в пресс-службе правительства республики.
В частности, руководитель регионального Минцифры Юрий Гамзатов, рассказал о том, что станции связи формата LTE появятся более чем в 30 населенных пунктах, расположенных в 9 удаленных районах.
"Во всех муниципалитетах назначены ответственные должностные лица, также получены разрешения на размещения объектов связи в 29 населенных пунктах"
- Юрий Гамзатов