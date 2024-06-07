Вестник Кавказа

Десятки населенных пунктов Дагестана обзаведутся новыми вышками связи

Десятки населенных пунктов Дагестана обзаведутся новыми вышками связи
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Минцифры Дагестана отчиталось о планах по строительству новых станций связи в ряде горных районов. Вышки установят в 31 населенном пункте региона.

В горных районах Дагестана оборудуют десятки новых станций связи. Об этом заявили в пресс-службе правительства республики.

В частности, руководитель регионального Минцифры Юрий Гамзатов, рассказал о том, что станции связи формата LTE появятся более чем в 30 населенных пунктах, расположенных в 9 удаленных районах.

"Во всех муниципалитетах назначены ответственные должностные лица, также получены разрешения на размещения объектов связи в 29 населенных пунктах"

 - Юрий Гамзатов

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