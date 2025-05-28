Десятки мест притяжения для туристов благоустроили в Дагестане в последние годы

Власти Дагестана продолжают работу над развитием туристической инфраструктуры республики. За три года удалось привести в порядок почти три десятка туристических объектов.

Почти 30 туристических локаций было благоустроено за последние три года в Дагестане на более чем 117 млн рублей, выделенных Минтуризма РД, объекты располагаются в 14 муниципалитетах, рассказали в пресс-службе главы региона.

В общей сложности удалось обновить 28 точек притяжения для туристов.

"Среди ключевых объектов: смотровые площадки в Дахадаевском и Сулейман-Стальском районах, реконструкция и создание пешеходных зон у знаковых достопримечательностей, включая Карадахскую теснину, старинные башни в Шамильском районе, водопад Тобот и "Каменную чашу" в Хунзахском районе"

– пресс-служба главы Дагестана

Кроме того, в сообщении обращается особое внимание на преображение, которому подверглись курортные зоны Дагестана, и прежде всего муниципальные пляжи в Махачкале и Дербенте, а также Каякентском районе. Их снабдили новыми раздевалками и душевыми, обустроили там зоны отдыха.

В пресс-службе указали на прогресс в области создания туристической инфраструктуры. В 2023 году в Дагестане не существовало ни одного пляжа, который отвечал бы санитарно-эпидемиологическим стандартам Роспотребнадзора, а на сегодня туристам доступны четыре таких места пляжного отдыха.