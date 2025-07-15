Десятки архитектурных памятников Ингушетии смогут пройти реставрацию

Власти Ингушетии включили в государственный реестр недвижимости 41 памятник архитектуры. Теперь эти объекты можно будет реставрировать и серьезно изучать.

Единый государственный реестр недвижимости пополнился 41 объектом культурного наследия регионального значения Ингушетии, о значении этого события рассказал глава республики Махмуд Али Калиматов.

По его словам, работу удалось выполнить в рамках выполнения поручений президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Михаила Мишустина.

"Внесение этих памятников архитектуры в реестр недвижимости – значимое событие для нашей республики, это обеспечивает правовую защиту объектов и открывает возможности для их реставрации, изучения и популяризации"

– Калиматов

Глава региона уточнил, что в список попали в том числе созданные в средние века родовые башенные комплексы Лейми, Эгикал, Хамхи, Пялинг, расположенные в Джейрахском районе республики.

Политик подчеркнул, что в ближайшие несколько лет в реестр будут внесена информация о границах зон охраны прочих объектов, среди них – 20 памятников местного значения.

Таким образом, пояснил Калиматов, культурное наследие Ингушетии удастся сохранить для новых поколений. Предполагается также, что мера позволит привлечь в республику туристов и инвестиции.

"Для оптимизации процесса будем использовать возможность установления единых охранных зон для целых комплексов, что позволит сократить затраты и ускорить выполнение задач"

– Калиматов