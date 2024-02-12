Дербент обзаведется набережной за миллиард рублей

Власти Дербента намерены вложить в проект благоустройства набережной более 1 млрд рублей. Сейчас администрация города ищет подрядчика, который сможет реализовать проект.

В Дербенте планируется благоустроить городскую набережную, ремонт которой обойдется властям в 1,05 млрд рублей.

Информация о поиске компании, которая сможет реализовать проект, опубликованы на сайте госзакупок.

По данным портала на территории набережной будут установлены павильоны для торговли и пункты проката. Также в рамках проекта будет проведено электричество и высажены зеленые насаждения.

Начать благоустройство планируется в марте этого года.

Первых посетителей набережная должна принять в конце 2026 года.

Заявки на реализацию проекта компании смогут подать до 11 марта.