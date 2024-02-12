Дербент обзаведется набережной за миллиард рублей

Власти Дербента намерены вложить в проект благоустройства набережной более 1 млрд рублей. Сейчас администрация города ищет подрядчика, который сможет реализовать проект.
В Дербенте планируется благоустроить городскую набережную, ремонт которой обойдется властям в 1,05 млрд рублей.
Информация о поиске компании, которая сможет реализовать проект, опубликованы на сайте госзакупок.
По данным портала на территории набережной будут установлены павильоны для торговли и пункты проката. Также в рамках проекта будет проведено электричество и высажены зеленые насаждения.
Начать благоустройство планируется в марте этого года.
Первых посетителей набережная должна принять в конце 2026 года.
Заявки на реализацию проекта компании смогут подать до 11 марта.