Депутата партии Пашиняна оскорбили в автобусе – хулиган задержан

ЧП с депутатом правящей партии "Гражданский договор" произошло в Ереване. Акопа Асланяна оскорбили в автобусе, подозреваемый задержан.

Житель Армении стал подозреваемым по уголовному делу об оскорблении депутата парламента в Ереване, подробности рассказали в Следкоме РА.

Накануне стражи порядка получили заявление об инциденте в общественном транспорте. Пассажир нанес оскорбления депутату от правящей партии "Гражданский договор" Акопу Асланяну, а также озвучивал угрозы в отношении политика. При этом мужчина совершал грубые нарушения общественного порядка.

Потерпевший подал заявление, на основе которого было запущено уголовное производство. Личность подозреваемого в хулиганстве установлена, это Самвел Варданян. Мужчина был доставлен в отдел и задержан.

Отметим, что Варданян и Акопян ехали в одном автобусе. В какой-то момент депутат собрался выходить и немного подтолкнул молодого человека. В ответ тот красочно раскритиковал поступок политика.

Видео ЧП опубликовал в соцсетях спикер парламента. По словам Алена Симоняна, в отношении 69-летнего депутата было совершено хулиганство, виновный в котором понесет наказание по всей строгости закона.

Асланян утверждает, что молодой человек ударил его. Подозреваемый же говорит, что никакого удара не было, а своими словами он озвучил гражданскую позицию.