Вестник Кавказа

Депутата-оппозиционера задержали в Грузии

Протесты в Грузии
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
Задержания происходят в эти минуты в Тбилиси на традиционной ежевечерней акции протеста у здания парламента. Полиция задержала в том числе оппозиционера, депутата от партии "За Грузию" Левана Гогичаишвили.

Грузинский парламентарий был задержан сегодня вечером в ходе митинга в центре Тбилиси, сообщают СМИ.

Акция протеста из числа тех, что проходят каждый вечер у здания парламента, на этот раз проходит неспокойно. Ее участники попытались, как обычно, перекрыть проспект Руставели. Стражи порядка сначала предупредили их о том, что это недопустимо, а потом применили силу к тем, кто не послушался.

Были задержаны несколько человек, в том числе – депутат парламента от партии "За Грузию", представитель оппозиции Леван Гогичаишвили, передает ТАСС.

Комментариев от грузинского МВД пока не поступало.

Напомним, мощную волну протестов в Грузии в конце ноября спровоцировало заявление премьера Ираклия Кобахидзе о заморозке евроинтеграции Грузии. С тех пор митинги не прекращались ни на день.

Стоит отметить, что некоторое время назад парламент Грузии принял закон, согласно которому ужесточается наказание за различные нарушения, которые нередко совершаются на акциях протеста. В Брюсселе назвали это решение дальнейшим продвижением Тбилиси по пути отказа от демократии.

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