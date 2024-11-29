Депутат партии Пашиняна срывал переговоры с Азербайджаном – Симонян

Председатель Нацсобрания Армении рассказал подробности получившего широкий резонанс ЧП с депутатом правящей партии, который разглашал гостайну, срывая таким образом переговоры с Азербайджаном.

Депутат армянского парламента Овик Агазарян сознательно занимался разглашением государственной тайны, рассказал спикер Национального собрания Ален Симонян.

По его словам, армянский премьер Никол Пашинян рассказал членам правящей партии "Гражданский договор" секретные детали своих переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. И Агазарян, вместо того, чтобы сохранить тайну, предал ее огласке.

Председатель парламента Армении признался, что причину утечки секретных данных пытались отыскать на протяжении более чем года.

Политик уточнил, что такие инциденты спровоцировали срыв армяно-азербайджанских переговоров, став причиной напряженности в отношениях Еревана и Баку.

"Даже если Агазарян откажется от мандата по просьбе Пашиняна, он не сможет избежать ответственности"

– Симонян