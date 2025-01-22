Депутат-оппозиционер отпущен под расписку в Тбилиси

Задержанный накануне вечером во время традиционной акции протеста у парламента Грузии представитель оппозиции Леван Гогичаишвили сегодня вместе с еще одним участником митинга был выпущен на свободу под расписку о невыезде.

Грузинский оппозиционер Леван Гогичаишвили, который в числе других митингующих был задержан накануне на акции протеста в Тбилиси, сегодня был выпущен из полиции под расписку о невыезде, рассказали в МВД Грузии.

Член партии "За Грузию" был доставлен в полицию вечером, когда протестующие попытались перекрыть проспект Руставели. Вместе с ним были задержаны еще трое. Сегодня на свободу с Гогичаишвили вышел только один человек.

В МВД также назвали причину задержания. Правоохранители пояснили, что задержанные отказались выполнять законное требование стражей порядка – вместо этого они предприняли попытку заблокировать проезд автотранспорта.

Стоит отметить, что спустя некоторое время участников акции протеста стало больше, и они таки сумели перекрыть дорогу, но частично.

Напомним, что уже в течение нескольких дней в Грузии действуют новые правила проведения протестов. Согласно одному из них, полиция может запретить перекрывать транспортные артерии, если у митингующих есть возможность выразить протест иным путем.