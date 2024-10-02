Депутат "Грузинской мечты" заявил о необходимости импичмента президента

Депутат партии "Грузинская мечта" Ираклий Кадагишвили считает необходимой процедуру импичмента президента Саломе Зурабишвили.
Правящая партия "Грузинская мечта" собирается запустить импичмент президента Саломе Зурабишвили. Председатель парламентского комитета по процедурным вопросам и регламенту Ираклий Кадагишвили объясняет это необходимостью соблюдения конституционного порядка, сообщают грузинские СМИ.
«Потому что конституционный порядок — это как раз первое, что есть в стране, а затем вся остальная политическая мотивация»
— Ираклий Кадагишвили.
Отметим, что правящая партия "Грузинская мечта" намеревается запустить процедуру импичмента президента Саломе Зурабишвили. В партии мотивируют это тем, что глава страны, не получив одобрения правительства, совершила визиты во Францию, Германию и другие страны.