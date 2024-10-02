Вестник Кавказа

Депутат "Грузинской мечты" заявил о необходимости импичмента президента

Депутат "Грузинской мечты" заявил о необходимости импичмента президента
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Депутат партии "Грузинская мечта" Ираклий Кадагишвили считает необходимой процедуру импичмента президента Саломе Зурабишвили.

Правящая партия "Грузинская мечта" собирается запустить импичмент президента Саломе Зурабишвили. Председатель парламентского комитета по процедурным вопросам и регламенту Ираклий Кадагишвили объясняет это необходимостью соблюдения конституционного порядка, сообщают грузинские СМИ. 

 

«Потому что конституционный порядок — это как раз первое, что есть в стране, а затем вся остальная политическая мотивация» 

 

                           — Ираклий Кадагишвили.

Отметим, что правящая партия "Грузинская мечта" намеревается запустить процедуру импичмента президента Саломе Зурабишвили. В партии мотивируют это тем, что глава страны, не получив одобрения правительства, совершила визиты во Францию, Германию и другие страны.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
775 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Ртвели 2024 установил новый рекорд

Ртвели 2024 установил новый рекорд

Власти обещают повысить зарплаты бюджетников в Грузии

Власти обещают повысить зарплаты бюджетников в Грузии

Семья на автомобиле попала в ДТП в Аджарии

Семья на автомобиле попала в ДТП в Аджарии

Президент Грузии подготовила своего кандидата на пост премьера

Президент Грузии подготовила своего кандидата на пост премьера

&quot;Грузинская мечта&quot; не признает Абхазию и Южную Осетию

"Грузинская мечта" не признает Абхазию и Южную Осетию

Кобахидзе переболел COVID-19

Кобахидзе переболел COVID-19

Сотрудников ночных клубов уличили в вымогательстве денег у туристов в Тбилиси

Сотрудников ночных клубов уличили в вымогательстве денег у туристов в Тбилиси

Вещателям вынесли предупреждение за нарушение Избирательного кодекса в Грузии

Вещателям вынесли предупреждение за нарушение Избирательного кодекса в Грузии

Ираклий Кобахидзе рассказал об успехах Грузии

Ираклий Кобахидзе рассказал об успехах Грузии

В Грузии анонсировали фундаментальную перезагрузку отношений с США

В Грузии анонсировали фундаментальную перезагрузку отношений с США

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы