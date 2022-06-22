День памяти и скорби отмечают в России

В России отмечают 22 июня – День памяти и скорби. В этот день в 1941 году началась Великая Отечественная война, унесшая жизнь миллионов человек.

Сегодня, 22 июня, Россия отмечает одну из самых тяжелых дат в истории страны – День памяти и скорби.

Ровно 84 года назад фашистская Германия без объявления войны напала на Советский Союз и произвела атаку по военным и стратегическим объектам, а также городам страны. С этого момента началась Великая Отечественная война, которая подлилась 1418 дней и ночей и в которой СССР потерял миллионы человек, но, несмотря на все трудности, смог выстоять.

День памяти и скорби был утвержден президентом России в 1996 году. Ежегодно 22 июня в память о жертвах ВОВ на территории всей страны приспускаются государственные флаги, а телеканалы, радио и культурные учреждения отменяют увеселительные мероприятия и программы.

Первые лица государства возлагают траурные венки к Могиле Неизвестного солдата в Москве. По всей стране проходят траурные мероприятия, включая минуту молчания, а также различные акции.