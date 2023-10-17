Дело о торговле детьми в Армении: обвинен экс-глава ЗАГСа

Опубликовано: 16:45, 17 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Чиновнику, возглавлявшему один из ЗАГСов в Армении, предъявлено обвинение. Мужчина, считает следствие, злоупотребил полномочиями, чем содействовал осуществлению торговли детьми.

Дело о незаконном усыновлении, а фактически о продаже детей иностранцам, продолжают расследовать в Армении. Теперь обвинение предъявлено бывшему руководителю ЗАГСа, рассказали в Генпрокуратуре РА.

Следствие считает, что мужчина, занимавший должность в 2013-2017 годах, помогал оформлять сделки документально. За эти четыре года при его помощи состоялись как минимум два незаконных усыновления.

Их провернула иностранная посредническая организация, которая действовала в Армении, не получив специального разрешения.

Армянский чиновник поддерживал тесный контакт с ее руководителем. По его указанию он выписывал положительные заключения на усыновление, хотя никаких документов, в том числе справок о здоровье усыновителей, ему не предоставлялось.

Мужчина обвинен в злоупотреблении полномочиями, вызвавшем тяжелые последствия. В общей сложности ему вменяется 10 эпизодов.

Отметим, что еще один фигурант дела обвинен в продаже двух детей – за €20 тыс и $5 тыс.