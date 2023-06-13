Делегации НАТО, Турции, Швеции и Финляндии встретятся в Анкаре

Опубликовано: 7:26, 13 июн 2023 (UTC+3 MSK)

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Уже завтра, 14 июня, в Анкаре в очередной раз встретятся делегации НАТО, Турции, Швеции и Финляндии. Это будет четвертое по счету заседание постоянного совместного механизма, созданного в результате трехстороннего соглашения.

В Анкаре пройдет встреча делегаций НАТО, Турции, Финляндии и Швеции, сообщила администрация президента Турции.

"Четвертое заседание постоянного совместного механизма, созданного в соответствии с трехсторонним соглашением, проведет посол Акиф Чагатай Кылыч, главный советник президента Республики, в президентском комплексе в среду, 14 июня 2023 года, в 09:00, - говорится в сообщении, передает РИА Новости.

Также известно, что во встрече примут участие глава кабинета генсека НАТО Стиан Йенссен, который будет возглавлять делегацию НАТО, посол Ян Кнутссон, государственный секретарь министерства иностранных дел Швеции, который возглавит делегацию страны, а также Юкка Саловаара, постоянный государственный секретарь министерства иностранных дел Финляндии, он выступит главой финской делегации.

Напомним, в мае прошлого года Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в альянс. Турция сначала блокировала процесс рассмотрения заявок, но 29 июня минувшего 2022 года Турция, Швеция и Финляндия подписали меморандум в области безопасности, учитывающий все озабоченности Анкары, связанные с борьбой с терроризмом и отменой ограничений на поставки оружия. Финляндия официально стала 31-м членом НАТО 4 апреля этого года. Заявка Швеции до сих пор венгерского и турецкого одобрения не получила.