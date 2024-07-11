Вестник Кавказа

Дефицит кадров в туризме может вырасти к 2030 году

Дефицит кадров в туризме может вырасти к 2030 году
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Дефицит кадров в сфере туризма на 2025 год составляет 250 тыс человек при условии, что в ней трудятся 1 млн работников. Прогнозируется, что к 2030 году он увеличится до 400 тыс человек из-за реализации крупных проектов.

В туристической сфере России заметен дефицит кадров: на сегодняшний день он составляет 250 тыс человек, через 5 лет он может вырасти до 400 тыс человек, поделился вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на встрече по вопросу подготовки кадров в сфере туризма и гостеприимства.

"Новые специалисты необходимы для успешного развития отрасли в целом, а также для реализации масштабных инвестиционных проектов. Таких, как "Пять морей и озеро Байкал"

- Дмитрий Чернышенко

Он связал рост дефицита кадров с реализацией масштабных проектов в сфере туризма по всей России.

С его слов, РГУТИС – главный центр, где готовят кадры для индустрии. Не так давно вуз заключил несколько соглашении о создании новых корпусов.

На данный момент сто высших учебных заведений и 1,3 тыс колледжей готовят профессионалов в индустрии туризма, подчеркнул вице-премьер. Он считает, что для отрасли важно взаимодействовать с сильными вузами в регионах.

Отметим, что на данный момент в туристической сфере России трудится около 1 млн человек.

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