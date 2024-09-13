Вестник Кавказа

Дефицит бюджета РФ растет из-за цен на нефть - Силуанов

Дефицит бюджета РФ растет из-за цен на нефть - Силуанов
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В 2025 году увеличится дефицит российского бюджета. Причина в сокращении доходов от нефти и газа, поделился глава Минфина РФ.

Дефицит федерального бюджета РФ растет на фоне сокращения нефтегазовых доходов, рассказал министр финансов России Антон Силуанов.

"Мы скорректировали параметры бюджета, в основном они связаны с изменением цен на нефть, и у нас, соответственно, нефтегазовые доходы подсократились на 2,6 трлн руб., не нефтегазовые - выросли"

– Антон Силуанов

Он уточнил, что дефицит в целом увеличился до уровня прошлого года. Специальных мер для повышения доходов бюджета в текущем году Минфином не планируется.

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