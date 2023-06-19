Дамбу в Зеленчукском районе КБР украсит пешеходная набережная

Опубликовано: 23:49, 19 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В скором времени в районе берегоукрепительной дамбы на реке Малый Зеленчук в Адыге-Хабльском районе Карачаево-Черкесии появится пешеходная набережная.

Освещенную и безопасную пешеходную набережную обустроят вдоль берегоукрепительной дамбы на реке Малый Зеленчук в Адыге-Хабльском районе Карачаево-Черкесии, сообщил глава КЧР Рашид Темрезов.

"Дал поручение сделать пешеходную набережную вдоль дамбы: за счет средств Дорожного фонда сделать широкий тротуар, ограждения с двух сторон, установить освещение. Район возьмет на себя лавочки и клумбы", - написал Темрезов, подводя итоги своей рабочей поездки в район, передает "Интерфакс".

Строительные работы начнутся уже в августе. Ранее капремонт берегоукрепительной дамбы протяженностью 2,4 км позволил защитить от потенциальных подтоплений местных жителей, а также их домовладения и приусадебные участки.

"На территории вдоль дамбы находятся и объекты инфраструктуры населенного пункта, которые тоже сейчас защищены от возможных паводковых ситуаций"

- Темрезов

За последний год на реке Эшкакон в селе Джага и на реке Теберда в Карачаевске были досрочно завершены и работы по капремонту дамб, также дамба выросла на реке Уруп в Преградной, - добавил глава региона.