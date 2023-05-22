Дагестанское стекло будут покупать Беларусь и Узбекистан

Дагестанское предприятие "Каспий Гласс", производящее стеклянные шары, планирует нарастить выпуск своей продукции и увеличить ее поставки в Беларусь, а также выйти с ней на рынок Узбекистана.

Дагестанский завод ООО "Каспий Гласс" намерен в ближайшее время увеличить выпуск своей продукции и за счет этого расширить сотрудничество с Беларусью и выйти на рынок Узбекистана, сообщил министр промышленности и торговли республики Низам Халилов.

"Выпускаемая предприятием продукция - стеклянные шары, являющиеся основным сырьевым компонентом, необходимым для выпуска непрерывного стеклянного волокна двухстадийным методом, и предприятия России, специализирующиеся на его выпуске, вынуждены закупать стеклянные шары за пределами РФ. Затраты на логистику, таможенное оформление и сопутствующие расходы при этом достигают до 50%"

- Низам Халилов

Запуск этого производства обеспечил 100% сырьевую независимость от импортных поставок, сейчас предприятие выпускает 2,4 тыс т продукции. В первую очередь она отгружается дагестанским потребителям, а также в Московскую, Астраханскую области и в Башкирию, передает "Интерфакс".

Напомним, ООО "Каспий Гласс" заработало в Дагестане в 2021 году, 99,99% в его уставном капитале принадлежит дагестанскому ООО "Стекольный завод".