Вестник Кавказа

Дагестанские семьи поборются за звание "Семья года"

Дагестанские семьи поборются за звание "Семья года"
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В конкурсе "Семья года" может принять участие Дагестан. За победу готовы побороться 15 семей из республики. Конкурс будет проводиться в рамках Года семьи.

Дагестан планирует принять участие во всероссийском конкурсе "Семья года", сообщает пресс-служба министерства труда региона.

Республику готовы представить 15 дагестанских семей. Они поборются в номинациях "Многодетная семья", "Золотая семья" и "Сельская семья.

Конкурс пройдет в два этапа: региональный и федеральный. Подготовка к нему началась в марте 2024 года.

Стоит добавить, что мероприятие будет проводиться в рамках Года семьи.

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