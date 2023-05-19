Девочку забрали у бившей ее матери в Махачкале

Уголовное дело возбуждено в столице Дагестана против женщины, наносившей побои собственной дочери на протяжении нескольких месяцев. Теперь девочка в безопасности.

Рецидивистка лишилась дочери после того, как стали избивать ее, в Махачкале, детали дела озвучили в дагестанском управлении СКР.

"Возбуждено уголовное дело в отношении ранее неоднократно судимой 32-летней местной жительницы, подозреваемой в истязании своей 4-летней дочери (п. "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ)"

– управление

Правоохранители выяснили, что с начала 2024 года и по прошлый месяц мать регулярно избивала ребенка. Наконец, 29 марта девочка была избита металлическим предметом. На этот раз женщина нанесла малышке травмы, которые были квалифицированы как легкий вред здоровью.

В итоге суд принял решение изъять девочку у матери. Его реализовали сотрудники опеки.