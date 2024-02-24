Вестник Кавказа

Дагестанские "Магниты" будут бороться с просрочкой

Дагестанские "Магниты" будут бороться с просрочкой
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Махачкале прошла встреча главы "Магнита" с Роспотребнадзором и Минпромторгом. Торговая сеть обещала бороться с просроченными товарами.

Руководитель торговой сети "Магнит" Александр Скорюков встретился с министром торговой промышленности Дагестана Низамом Халиловым и замглавы Управления Роспотребнадзора РД Ириной Алжанбековой.

В ходе встречи обсуждалось обнаружение просроченных продуктов в магазинах сети "Магнит" в республике. Роспотребнадзор предупредил компанию и потребовал строго наблюдать все меры.

В свою очередь Скорюнов заверил, что "Магнит" будет тщательнее проверять срок годности товаров на прилавках. Он подчеркнул, что сейчас ведутся контрольные мероприятия и дополнительная работа с персоналом.

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