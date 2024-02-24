Дагестанские "Магниты" будут бороться с просрочкой

В Махачкале прошла встреча главы "Магнита" с Роспотребнадзором и Минпромторгом. Торговая сеть обещала бороться с просроченными товарами.
Руководитель торговой сети "Магнит" Александр Скорюков встретился с министром торговой промышленности Дагестана Низамом Халиловым и замглавы Управления Роспотребнадзора РД Ириной Алжанбековой.
В ходе встречи обсуждалось обнаружение просроченных продуктов в магазинах сети "Магнит" в республике. Роспотребнадзор предупредил компанию и потребовал строго наблюдать все меры.
В свою очередь Скорюнов заверил, что "Магнит" будет тщательнее проверять срок годности товаров на прилавках. Он подчеркнул, что сейчас ведутся контрольные мероприятия и дополнительная работа с персоналом.