Дагестанские коньяки заинтересовали Индию

Встреча замглавы правительства Дагестана Ризвана Газимагомедова и индийских предпринимателей состоялась в Махачкале, пишет пресс-служба Минэкономразвития Дагестана.
Делегация из Индии прибыла в Дагестан, чтобы изучить торгово-промышленный потенциал региона. Ее возглавил старший вице-президент фонда «Индия-Россия» Судхир Пал Сабхарвал.
Стороны в ходе встрече договорились о развитии двусторонних деловых отношений и расширении сотрудничества. Гости также посетили винно-коньячный завод «Избербашский» и дали высокую оценку качеству продукции.
Отмечается, что Дагестан и Индия заключили соглашение о сотрудничестве, которое предусматривает экспорт алкогольной продукции.
Стоит добавить, что в 2023 году Индия и Дагестан увеличили товарооборот. Импорт из Индии вырос почти на 65%.