Вестник Кавказа

Дагестанские коньяки заинтересовали Индию

Дагестанские коньяки заинтересовали Индию
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Махачкале прошла встреча членов правительства Дагестана с бизнесменами из Индии. Стороны договорились о поставках винно-коньячной продукции и расширении сотрудничества.

Встреча замглавы правительства Дагестана Ризвана Газимагомедова и индийских предпринимателей состоялась в Махачкале, пишет пресс-служба Минэкономразвития Дагестана.

Делегация из Индии прибыла в Дагестан, чтобы изучить торгово-промышленный потенциал региона. Ее возглавил старший вице-президент фонда «Индия-Россия» Судхир Пал Сабхарвал.

Стороны в ходе встрече договорились о развитии двусторонних деловых отношений и расширении сотрудничества. Гости также посетили винно-коньячный завод «Избербашский» и дали высокую оценку качеству продукции.

Отмечается, что Дагестан и Индия заключили соглашение о сотрудничестве, которое предусматривает экспорт алкогольной продукции.

Стоит добавить, что в 2023 году Индия и Дагестан увеличили товарооборот. Импорт из Индии вырос почти на 65%.

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