Дагестан готовится к экономическому форуму в Санкт-Петербурге

Власти Дагестана установят стенд региона на Петербургском экономическом форуме. Мероприятия пройдет с 5 по 8 июня. Республику представит премьер Абдулмуслим Абдулмуслимов.

Руководство Дагестана сообщило о возведении стенда республики на Петербургском экономическом форуме, который пройдет в северной столице с 5 по 8 июня.

Власти отметили, что стенд Дагестана регулярно признается одним из самых ярких и посещаемых стендов на различных форумах. Дизайн в этом году отобразит защиту экологии и поддержку семейных ценностей.

Там отметили, что стенд ознакомит гостей с природными достояниями республики, а также расскажет о роли семьи и традиций в жизни региона.

Кроме того, будут установлены элементы колоритной национальной культуры Дагестана, зона для переговоров и заключения документов.

Стоит добавить, что республику на ПМЭФ-2024 представит председатель дагестанского правительства Абдулмуслим Абдулмуслимов.