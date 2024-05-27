Самолеты будут курсировать между Дагестаном и Антальей

«Победа» запустила рейсы из Махачкалы в Анталью. Первый самолет отправился 2 июня. Полеты будут выполняться по средам, пятницам, воскресеньям.

Авиаперевозчик «Победы» запустил регулярные рейсы из Махачкалы в турецкую Анталью. Первый самолет отправился 2 июня.

Как сообщили в компании, полеты из столицы Дагестана на турецкий курорт будут совершаться три раза в неделю- по средам, пятницам и воскресеньям.

Стоит отметить, что самолеты лоукостера «Победа» вылетают из Махачкалы в Москву, Санкт-Петербург, Сургут, Дубай и Стамбул.