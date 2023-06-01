Опубликовано: 10:54, 1 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Маленький теленок упал в воды реки Сулак из-за образования селевых потоков в горах Дагестана. Однако местный житель, увидев животное, спас его от гибели.

В Казбековском районе Дагестана мужчина спас теленка, который после дождей и образования селевых потоков оказался в реке Сулак, сообщает пресс-служба администрации муниципального образования.

Напомним, 31 мая сильные осадки в горах Дагестана образовали селевые потоки, которые привели к поднятию уровня воды в реках и затруднению передвижения по горным дорогам.

Житель Старого Зубутли, заметив теленка в реке Сулак, бросился на катере спасать животное. Подплыв к нему и вытащив из воды, мужчина забрал его с собой.

Дагестанец пристроил его в гостевой дом на берегу реки, где обогрел теленка.