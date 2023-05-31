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В горах Дагестана селевые потоки перекрыли дороги

В горах Дагестана селевые потоки перекрыли дороги
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Сильные дожди в горах Дагестана привели образованию селевых потоков. Это привело к тому, что они перекрыли горные дороги в ряде районов.

В Дагестанавтодоре сообщили, что сильные дожди в трех районах Дагестана образовали селевые потоки, которые перекрыли горные дороги.

Так, потоки сошли на участках трассы Хасавюрт-Тлох в Губметовском районе. Сейчас движение машин на этой дороге организовано по временной схеме.

Дорога Буйнакск – Гимры – Чирката перекрыта в Унцукульском районе. На участке На участке км 36 — км 49 дорога закрыта.

Также дорога Мамраш — Ташкапур — Араканский мост из-за селей перекрыта в Лакском районе. В настоящее время на всех перекрытых участках дорог ведется расчистка.

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