Опубликовано: 21:30, 31 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сильные дожди в горах Дагестана привели образованию селевых потоков. Это привело к тому, что они перекрыли горные дороги в ряде районов.

В Дагестанавтодоре сообщили, что сильные дожди в трех районах Дагестана образовали селевые потоки, которые перекрыли горные дороги.

Так, потоки сошли на участках трассы Хасавюрт-Тлох в Губметовском районе. Сейчас движение машин на этой дороге организовано по временной схеме.

Дорога Буйнакск – Гимры – Чирката перекрыта в Унцукульском районе. На участке На участке км 36 — км 49 дорога закрыта.

Также дорога Мамраш — Ташкапур — Араканский мост из-за селей перекрыта в Лакском районе. В настоящее время на всех перекрытых участках дорог ведется расчистка.