Дагестанец стал чемпионом Европы по тхэквондо

Воспитанник школы тхэквондо из Дагестана принес национальной команде России золото на юношеском Первенстве Европы. Спортсмены со всей Европы соревнуются в Албании.
Представитель Дагестана Исмаил Исмаилов стал обладателем золотой медали Первенства Европы по тхэквондо среди юношей, поведали в пресс-службе Минспорта республики.
Высокий уровень физической подготовки и собранность позволили Исмаилову стать лучшим в весовой категории до 65 кг.
Другой дагестанец Каирсултан Замайханов добыл серебряную медаль среди спортсменов до 45 кг.
Отметим, что соревнования проходят в Албании. В турнире принимают участие юные таланты 12-14 лет.