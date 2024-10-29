Вестник Кавказа

Дагестанец стал чемпионом Европы по тхэквондо

Дагестанец стал чемпионом Европы по тхэквондо
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Воспитанник школы тхэквондо из Дагестана принес национальной команде России золото на юношеском Первенстве Европы. Спортсмены со всей Европы соревнуются в Албании.

Представитель Дагестана Исмаил Исмаилов стал обладателем золотой медали Первенства Европы по тхэквондо среди юношей, поведали в пресс-службе Минспорта республики. 

Высокий уровень физической подготовки и собранность позволили Исмаилову стать лучшим в весовой категории до 65 кг. 

Другой дагестанец Каирсултан Замайханов добыл серебряную медаль среди спортсменов до 45 кг.

Отметим, что соревнования проходят в Албании. В турнире принимают участие юные таланты 12-14 лет.

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