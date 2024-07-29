Дагестанец снес дом своего земляка

В Дагестане мужчина частично разрушил дом соседа. В отношении него завели уголовное дело. Заключение направлено в суд.
Житель дагестанского Буйнакска во время строительных работ на своем участке снес дом своего земляка, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Мужчина решил построить трехэтажный дом, но в ходе работ по выемке грунта и увеличению площади застройки обрушилась стена соседнего дома.
Общая сумма нанесенного ущерба составила более 7 млн рублей. В отношении жителя заведено уголовное дело. Оно направлено в суд для рассмотрения по существу.