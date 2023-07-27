Опубликовано: 21:36, 27 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В будущем году в Дагестане начнут готовить специалистов из сферы туризма и гостеприимства. Новые учебные программы будут открыты на средства гранта от Минпросвещения России.

Дагестанский госуниверситет народного хозяйства (ДГУНХ) запустит подготовку профессионалов в сферах туризм, гостеприимство, кондитерство. Первые учащиеся будут набраны через год.

Вуз получил грант на реализацию программы, направленной на развитие образования и туристического сектора в Дагестане.

"Мы подготовили и представили на конкурс Минпросвещения РФ программу деятельности образовательного кластера, после оценки которой конкурсной комиссией ДГУНХ признан победителем и получит в 2024 году грант в размере 70 млн рублей. Наш проект в сфере туризма реализуется в рамках федерального проекта "Профессионалитет"

– ректор Ахмед Бучаев

Новое отделение среднего профессионального образования "Туризм и сфера услуг" примет первых 540 слушателей осенью будущего года. Обучение будет проходить по специальностям "Туризм и гостеприимство", "Поварское и кондитерское дело", "Коммерция" передает ТАСС.

Дагестан последние годы демонстрирует рекордные показатели в сфере туризма, это отметил президент Владимир Путин, побывавший в республике в конце июня. Он подчеркнул, что на развитие туристической сферы должны выделяться средства. Грант, полученный ДГУНХ позволит через несколько лет серьезно повысить уровень сервиса в регионе и поднимет отдых в Дагестане на новый уровень.