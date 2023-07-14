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Новые курорты в Дагестане и на Кубани назвали самыми перспективными

Избербаш
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В АТОР оценили потенциал будущих круглогодичных курортов, которые построят на пяти морях в России к 2030 году. В организации назвали два самых перспективных проекта - в Дагестане и Краснодарском крае.

Самой большой популярностью среди туристов из круглогодичных курортов будут пользоваться Новая Анапа (Кубань) и дагестанские локации на берегу Каспия, заявил вице-президент АТОР Сергей Ромашкин.

"Это более теплые моря, ближе расположенные к европейской части России, откуда идет огромный турпоток"

– представитель АТОР

Как известно, правительство планирует, что все новые курорты смогут принимать 10 млн туристов в год. По оценке Ромашкина, названные им проекты привлекут более половины этого турпотока.

Специалист прокомментировал ситуацию в Каспийском кластере, обратив внимание на то, что Россия позже соседей занялась развитием туризма на Каспии и сейчас речь идет о том, чтобы наверстать упущенное.

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