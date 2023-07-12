Москва-Анапа: скоростная железная дорога свяжет столицу с курортом

Опубликовано: 15:07, 12 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Путь на отдых в Анапу скоро может заметно облегчиться для россиян. Кубанский губернатор предложил запустить скоростные поезда между Москвой и черноморским курортом.

Скоростная железная дорога может в скором времени быть проложена из Москвы в Анапу (с заходом в Краснодар). Такую идею предложил глава Краснодарском края на заседании правкомиссии.

По словам политика, нынешняя инфраструктура региона не дает возможностей для дальнейшего развития, ограничивая рост.

Вениамин Кондратьев обратил внимание на то, что открытие новых отелей надо проводить параллельно с построением новых путей сообщения.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

"Также в связи с увеличением турпотока на побережье, нагрузки на авиационное сообщение и федеральные автомагистрали, ведущие в край, считаю необходимым рассмотреть возможность создания железнодорожной скоростной дороги соединяющий Москву, Краснодар и Анапу"

– губернатор Кубани

Кондратьев подчеркнул, что популярность отдыха на курортах Краснодарского края растет быстрыми темпами, так что в текущем сезоне гостиницы на побережье Черного и Азовского моря заняты почти на 100%.