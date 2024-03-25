Дагестан снова примет забег Dagestan Wild Trail

Тысячи человек станут участниками масштабного забега Dagestan Wild Trail в Дагестане. Мероприятие продлится три дня. Бежать участники будут в горных районах Дагестана.

Традиционный забег Dagestan Wild Trail в очередной раз пройдет в горах Дагестана. Детали мероприятия рассказали в Минспорта РД.

Спортивное мероприятие стартует 18 апреля и продлится до 20 апреля. Забег примут сразу несколько горных районов республики.

Чтобы посоревноваться, необходимо зарегистрироваться. Это можно сделать на сайте организаторов.

Планируется, что количество бегунов превысит 2,5 тыс человек. Среди них будут и профессиональные спортсмены, и просто любители.

Организаторы предусмотрели разные дистанции – от 15 до 120 км.

Присоединиться к забегу смогут даже дети. Для них организован забег на дистанцию в километр.