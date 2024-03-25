Вестник Кавказа

Дагестан снова примет забег Dagestan Wild Trail

Дагестан снова примет забег Dagestan Wild Trail
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Тысячи человек станут участниками масштабного забега Dagestan Wild Trail в Дагестане. Мероприятие продлится три дня. Бежать участники будут в горных районах Дагестана.

Традиционный забег Dagestan Wild Trail в очередной раз пройдет в горах Дагестана. Детали мероприятия рассказали в Минспорта РД.

Спортивное мероприятие стартует 18 апреля и продлится до 20 апреля. Забег примут сразу несколько горных районов республики.

Чтобы посоревноваться, необходимо зарегистрироваться. Это можно сделать на сайте организаторов.

Планируется, что количество бегунов превысит 2,5 тыс человек. Среди них будут и профессиональные спортсмены, и просто любители.

Организаторы предусмотрели разные дистанции – от 15 до 120 км.

Присоединиться к забегу смогут даже дети. Для них организован забег на дистанцию в километр.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1905 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Боксер из Азербайджана стал лучшим в Европе

Боксер из Азербайджана стал лучшим в Европе

Кисловодск примет фестиваль скалолазания

Кисловодск примет фестиваль скалолазания

Азербайджанец стал серебряным стронгменом

Азербайджанец стал серебряным стронгменом

На Ставрополье появятся велосипедные зоны

На Ставрополье появятся велосипедные зоны

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы