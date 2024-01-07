Чечня приглашает бегунов на Chechnya Wild Trail – 2024

В горах Чечни стартует трейловый забег. Соревнование продет в сентябре – запись уже открыта.

Организаторы забега Chechnya Wild Trail приглашают всех любителей бега принять участие в соревнованиях, которые стартуют в горах Чечни в сентябре. Это событие обещает стать захватывающим испытанием для всех участников, независимо от уровня подготовки.

«Открылась регистрация на забег Chechnya Wild Trail. Проведем его вместе с нашими друзьями из Wild Trail и Минтуризма ЧР 21−22 сентября»

− институт развития СКФО «Кавказ.РФ».

Уникальная трасса и неповторимая атмосфера

Chechnya Wild Trail предлагает участникам преодолеть уникальную трассу, пролегающую через живописные горные ландшафты Чечни. Бегуны смогут насладиться красотой природы, вдохновляющими видами и атмосферой настоящего приключения.

Этот забег станет не только испытанием физической выносливости, но и возможностью окунуться в удивительный мир горных троп и пережить незабываемые эмоции. Всего будет доступно четыре дистанции на 10, 35, 55 и 95 км.

Регистрация открыта для всех желающих

Регистрация на участие в Chechnya Wild Trail уже открыта, и каждый желающий может присоединиться к этому захватывающему событию. Независимо от того, являетесь ли вы опытным тренером или только начинаете знакомиться с этим видом спорта, у вас будет отличная возможность испытать себя и преодолеть новые горизонты.