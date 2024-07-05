Дагестан расширяет сотрудничество с Кыргызстаном

Делегация из Кыргызстана встретилась с представителями из Дагестана в Махачкале. Стороны обсудили расширение двустороннего сотрудничества.

Делегация из Кыргызстана под руководством главы попечительского совета АК Международный университет Кыргызстана» прибыла с официальным визитом в Дагестан.

Представители уже провели переговоры с главой Минэкономики РД Гаджи Султановым и ректором Даггосуниверситета Муртазали Рабадановым.

Гостям также продемонстрировали работу и достижение дагестанского вуза. Затем стороны сели за стол для обсуждения сотрудничества между Бишкеком и Махачкалой.

Кроме того, для делегатов организуют экскурсии в Гунибский и Хунзахский районы. После визита в Дагестан они отправятся в Чечню на Кавказский инвестиционный форум.